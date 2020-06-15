Рябоконь назвал секрет успеха в матче против Александрии

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями от победы своей команды над Александрией (5:1).

"Как всегда, был боевой матч с Александрией. Возможно, нам лучше удавалось комбинировать, играть в пас. Включали скорости, проявили мастерство при завершении атак. Все привело к победе с таким счетом.

Второй подряд разгром команды Шарана в видеообзоре матча Александрия – Десна – 1:5

Секрет успеха в матчах с Александрией – это комплекс составляющих. В том числе – переходные фазы, бойцовские качества. Возможно, сегодня мы немного лучше играли в пас и были немного быстрее соперника. Да и индивидуальное мастерство. При первом голе Филиппов сам разобрался с обороной.

В следующем туре – Заря, затем – Динамо. Очень серьезные матчи. Посмотрим. Будем бороться за призовые места. Тем более это может быть впервые для нашего клуба и города", – сказал Рябоконь в комментарии клубном YоuTube-каналу Александрии.

Напомним, в матче 26-го тура черниговцы буквально уничтожили команду Владимира Шарана, забив в ворота Юрия Панькива пять мячей и получив один ответ. Как следствие, подопечные Рябоконя набрали 49 очков и поднялись на третью строчку УПЛ, Александрия с 43-ю пунктами – третья.

Десна в большинстве уничтожила Александрию и вышла на 3 место УПЛ – дубль Филиппова, второе подряд фиаско команды Шарана