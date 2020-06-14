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Другий поспіль розгром команди Шарана у відеоогляді матчу Олександрія – Десна – 1:5

22:28 47 Читать на русском
Другий поспіль розгром команди Шарана у відеоогляді матчу Олександрія – Десна – 1:5
Олександрія – Десна – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Олександрія програла Десні в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Десна на Футбол 24.

46’ Максим Третьяков
59’ Владислав Бабогло
 
Олександр Філіппов 30’
Владислав Калітвінцев 44’
Андрій Гітченко 55’
Олександр Філіппов 77’
Андрій Тотовицький 90+6’
30’ Олександр Філіппов
44’ Владислав Калітвінцев
46’ Максим Третьяков
55’ Андрій Гітченко
59’ Владислав Бабогло
77’ Олександр Філіппов
90+6’ Андрій Тотовицький

Перший тайм був доволі рівним за моментами, однак забивати вдавалося лише гостям. Рахунок відкрив Філіппов, а згодом Калітвінцев хитрим ударом зі штрафного подвоїв перевагу Десни.

Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана

Третьяков нібито дав Олександрії надію на камбек, але через 15 хвилин Гітченко повернув комфортний рахунок для чернігівців. Бабогло отримав вилучення і змусив свою команду терпіти приниження – Філіппов з пенальті оформив дубль, а Тотовицький вп'яте пробив Паньківа. Команда Шарана вдруге поспіль поступається з рахунком 5:1 після побиття від Динамо в минулому турі.

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Відеоновини Олександрія Олександрія Десна Десна УПЛ Олександрія - Десна
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