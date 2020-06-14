Другий поспіль розгром команди Шарана у відеоогляді матчу Олександрія – Десна – 1:5

Олександрія програла Десні в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Десна на Футбол 24.

Перший тайм був доволі рівним за моментами, однак забивати вдавалося лише гостям. Рахунок відкрив Філіппов, а згодом Калітвінцев хитрим ударом зі штрафного подвоїв перевагу Десни.

Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана

Третьяков нібито дав Олександрії надію на камбек, але через 15 хвилин Гітченко повернув комфортний рахунок для чернігівців. Бабогло отримав вилучення і змусив свою команду терпіти приниження – Філіппов з пенальті оформив дубль, а Тотовицький вп'яте пробив Паньківа. Команда Шарана вдруге поспіль поступається з рахунком 5:1 після побиття від Динамо в минулому турі.