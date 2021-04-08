Як відомо, більшість клубів УПЛ пішла назустріч команді Андрія Шевченка і погодилась стиснути терміни чемпіонату України.

УПЛ пропонувала клубам радикально скоротити кінцівку сезону на прохання збірної України – ЗМІ розкрив деталі

Проте, не всі були так однозначні у вищеприйнятому рішенні. Одразу два клуби проголосували проти завершення сезону на тиждень раніше, повідомляє "Футбол NEWS". Серед незадоволених – Динамо та Рух. Ще один колектив – Львів – вирішив утриматися під час голосування.

Нагадаємо, останній тур УПЛ буде зіграний не 15 травня, як планувалося раніше, а 9-го. Рішення прийнято в інтересах збірної України, тренерський штаб якої хоче отримати більше часу для підготовки до старту Євро-2020.

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