Десна підписала гравця збірної Естонії – чернігівці продовжують підсилюватися

Захисник збірної Естонії Йоонас Тамм став гравцем чернігівської Десни.

Десна оголосила про підписання першого легіонера. Ним став Йоонас Тамм – центральний захисник збірної Естонії. Гравець вже приєднався до команди в Туреччині, а контракт розрахований на півтора року з опцією продовження ще на рік, інформує офіційний сайт клубу.

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У Десні 27-річний Тамм виступатиме під 4-м номером. Раніше він захищав кольори Тулевика, Норчепінга, Флори, Сарпсборга, Корони та Ліллестрьома, з якого і перейшов до Десни. Провів 31 матч за національну збірну Естонії (в тому числі 6 поєдинків у відборі до Євро-2020). Потрапив у заявку на товариський матч проти України, який відбувся у Запоріжжі, але на поле не виходив.

Нагадаємо, раніше Десна підписала Гуцуляка, Арвеладзе, Будківського та Тотовицького, а також продала Артема Фаворова в Академію Пушкаша. Чернігівці пішли на зимову паузу на 4-му місці УПЛ.

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