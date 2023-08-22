Український півзахисник Максим Хлань вирушив на перегляд у гданську Лехію, повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

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Раніше 20-річний футболіст пробував зарекомендувати себе у познанській Варті та Легії, однак не вразив наставників команд. До слова, за Лехію вже виступають два українці – голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Іван Желізко. Окрім того, нещодавно до команди приєднався екс-лідер Кривбаса Ріфет Капіч.

Нагадаємо, Хлань у липні в односторонньому порядку розірвав контракт із Зорею, яка змушувала його пролонгувати угоду. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Додамо, що Лехія виступає у другому дивізіоні Польщі, оскільки минулого сезону стала передостанньою в Екстраклясі.

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