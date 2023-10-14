Нападник на одному із занять збірної України продемонстрував, що перебуває у досить хорошій формі – Русин примудрився замкнути навіс з флангу п'яткою в стрибку.

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Втім, навіть такі красиві голи не дозволили Назарію потрапити до заявки "синьо-жовтих" на матч проти Північної Македонії – разом з ним не потрапили до списку Сергій Кривцов та Денис Попов.

Додамо, що матч Україна – Північна Македонія відбудеться вже сьогодні, 14 жовтня, початок о 16:00. Обидві команди мають по 7 очок в активі. Щодо Русина, то нападник після переходу в Сандерленд зіграв у 4 матчах, але не відзначався результативними діями.

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