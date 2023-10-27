"Футболисты приехали из разных стран, некоторым трудно выдерживать наш уровень интенсивности. Если бы они на каждой тренировке рвали сетку своими голами, то играли бы. Это молодые ребята, которые только учатся.

Русин забил пяткой в прыжке на тренировке сборной Украины

Русин – не молодой парень, ему 25. Но он из Украины и имеет проблемы с языком. Если бы я считал, что игрок выйдет на поле, забьет и поможет нам выиграть – ставил бы его в состав", – цитирует тренера 777score.

Русин переехал из Зари в Сандерленд в начале сезона, но пробиться в основу не может. Назарий получал мало минут после выходов на замену, а в последнем матче вообще не появился на поле.