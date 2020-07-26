"Руні переходить в Арсенал?": ван Персі пригадав, як його син відреагував на трансфер в Манчестер Юнайтед

Колишній форвард збірної Нідерландів Робін ван Персі пригадав реакцію свого сина на свій скандальний трансфер з Арсенала в Манчестер Юнайтед у 2012 році.

"Це було дуже важке рішення. Останні кілька місяців перед трансфером були дуже важкими для мене і моєї родини.

Ван Персі назвав справжні причини свого відходу з Арсенала

У якийсь момент я запитав у Шакіла (син Робіна ван Персі – прим. "Футбол 24"), який фанатів від Руні: "Як тобі ідея того, що я гратиму з Руні?" Він запитав: "Руні переходить в Арсенал?" Я йому пояснив: "Ні-ні, це ми переходимо в Манчестер Юнайтед".

Син відповів: "Але це далеко, інше місто. У мене тут друзі в школі, я щасливий тут". Так що він був не дуже радий цьому", – пригадав ван Персі в коментарі офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, ван Персі був зіркою Арсенала, однак у 2012 році перейшов зі стану "канонірів" до принципового суперника – Манчестер Юнайтед, де нарешті зміг стати переможцем АПЛ.

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