"Руни переходит в Арсенал?": Ван Перси вспомнил, как его сын отреагировал на трансфер в Манчестер Юнайтед

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси вспомнил реакцию своего сына на свой скандальный трансфер Арсенала в Манчестер Юнайтед в 2012 году.

"Это было очень трудное решение. Последние несколько месяцев перед трансфером были очень тяжелыми для меня и моей семьи.

Ван Перси назвал истинные причины своего ухода из Арсенала

В какой-то момент я спросил у Шакила (сын Робина ван Перси – прим. "Футбол 24"), который фанател от Руни: "Как тебе идея того, что я буду играть с Руни?" Он спросил: "Руни переходит в Арсенал?" Я ему объяснил: "Нет-нет, это мы переходим в Манчестер Юнайтед".

Сын ответил: "Но это далеко, другой город. У меня здесь друзья в школе, я счастлив здесь". Так что он был не очень рад этому", – вспомнил ван Перси в комментарии официальному сайту Манчестер Юнайтед.

Напомним, ван Перси был звездой Арсенала, однако в 2012 году перешел из стана "канониров" к принципиальному сопернику – Манчестер Юнайтед, где наконец смог стать победителем АПЛ.

"Після Фергюсона в МЮ настала порожнеча": ван Персі – про наступника сера Алекса і Ліверпуль як приклад для наслідування