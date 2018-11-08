toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Руні не вийде в основі на матч збірної Англії проти США – Саутгейт пояснив своє рішення

18:08 83 Читать на русском
Руні не вийде в основі на матч збірної Англії проти США – Саутгейт пояснив своє рішення
Вейн Руні / Фото: Sky Sports

На думку Саутгейта, Руні у своєму прощальному матчі за збірну Англії цілком може вийти на заміну та отримати капітанську пов'язку від когось іншого.

"Руні не гратиме проти США під 10-м номером, оскільки не почне матч в стартовому складі.

"Руні потрібен, щоб продати більше квитків", – Ширер різко висловився щодо прощального матчу легенди МЮ за збірну Англії

Що стосується капітанської пов'язки, то останнього разу, коли Вейн виходив на поле, Хендерсон відразу ж передав йому пов'язку. Вважаю, що цього разу все буде залежати від ситуації на полі і від гравців. Для мене це питання не є принциповим", – цитує Саутгейта Sky Sports.

Матч на честь Руні пройде 15 листопада на стадіоні Уемблі. Для Вейна ця зустріч стане 120 і останньою в складі збірної Англії.

Руні завершив виступи за національну команду в 2016 році. Всього він провів за збірну 119 матчів, забив 53 голи і є найкращим бомбардиром в її історії.

Теги
Англія Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Динамо
19:55
Ренн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук