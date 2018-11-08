Руни не выйдет в основе на матч сборной Англии против США – Саутгейт объяснил свое решение

По мнению Саутгейта, Руни в своем прощальном матче за сборную Англии вполне может выйти на замену и получить капитанскую повязку от кого-то другого.

"Руни не сыграет против США под 10-м номером, поскольку не начнет матч в стартовом составе.

"Руни нужен, чтобы продать больше билетов", – Ширер резко высказался относительно прощального матча легенды МЮ за сборную Англии

Что касается капитанской повязки, то последний раз, когда Уэйн выходил на поле, Хендерсон сразу же передал ему повязку. Считаю, что на этот раз все будет зависеть от ситуации на поле и от игроков. Для меня этот вопрос не является принципиальным", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Матч в честь Руни пройдет 15 ноября на стадионе Уэмбли. Для Уэйна эта встреча станет 120 и последней в составе сборной Англии.

Руни завершил выступления за национальную команду в 2016 году. Всего он провел за сборную 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.