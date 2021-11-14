Тінейджер вийшов на останні 10 хвилин матчу відбору на ЧС-2022 проти Ліхтенштейну і став наймолодшим футболістом європейської збірної, який вийшов на поле в офіційному поєдинку.

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На момент дебюту Салі виповнилося 15 років та 264 дні. До цього рекорд за цим показником утримував норвежець Мартін Едегор, який у 15 років та 301 день зіграв у кваліфікаційній грі до Євро-2016.

До слова, Енес Салі народився в Канаді, де й почав займатися футболом. З 2017 по 2019 рік хавбек тренувався у структурі Барселони, після чого перейшов до академії імені Георге Хаджі. До Фарула молодий гравець приєднався у вересні 2021 року.

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