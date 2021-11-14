Тинейджер вышел на последние 10 минут матча отбора на ЧМ-2022 против Лихтенштейна и стал самым молодым футболистом европейской сборной, вышедшим на поле в официальном поединке.

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На момент дебюта Сали исполнилось 15 лет и 264 дня. До этого рекорд по этому показателю удерживал норвежец Мартин Эдегор, в 15 лет и 301 день сыгравший в квалификационной игре к Евро-2016.

К слову, Энес Сали родился в Канаде, где и начал заниматься футболом. С 2017 по 2019 год хавбек тренировался в структуре Барселоны, после чего перешел в академию имени Георге Хаджи. К Фарулу молодой игрок присоединился в сентябре 2021 года.

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