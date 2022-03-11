Півзахисник Руха Фредді Плюман продовжить кар'єру у чемпіонаті Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

"Кучук аж плакав по телефону": Козловський не дозволяє білорусу повернутися в Україну

27-річний футболіст виступатиме на правах оренди за Хапоель Беєр-Шева до кінця сезону. До слова, "верблюди" у поточному сезоні ведуть боротьбу за чемпіонство – після 25-ти турів вони йдуть другими, відстаючи від лідера – Маккабі Хайфа – на 4 пункти.

Нагадаємо, Плюман перейшов у Рух взимку 2022-го, підписавши контракт з "жовто-чорними" на 1,5 року. Цікаво, що у кар'єрі Фредді вже є досвід виступів у ізраїльській першості – свого часу він захищав кольори Хапоеля (Хадера) та Бейтара (Єрусалим).

"Просто, бл**ь, нелюди": Микола Павлов оплакує Маріуполь і оберігає сім’ю від обстрілів – його онуки ночують у підвалі