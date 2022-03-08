"Станіславович виїхав до Польщі. Він вивіз невістку, яка була вагітна. Він мені щодня телефонує: "Петровичу, я буду вертатись".

"Вони стверджують, що такого не може бути": Хацкевич має непорозуміння з батьками через війну росіян з Україною

Я кажу: "Нащо тобі повертатися? Мені ще потім думати, що з вами робити". Йому вже під 70 років. Він реально аж плакав по телефону. Кажу: "Станіславовичу, якщо треба буде, то я тобі повідомлю. Мені зараз так легше, ви як тягар будете. Мені ще з вами бавитися? У мене тут купа людей, є чим займатися", – заявив Козловський у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, майже всі легіонери УПЛ евакуювалися з України. Чемпіонат повинен був відновитися 25 лютого, однак днем раніше Росія підло напала на нашу країну, розв'язавши війну.

Росія напала на Україну: доля матчу нашої збірної у плей-офф ЧС-2022, Динамо демонструє жахіття війни (LIVE)