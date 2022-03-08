"Кучук аж плакав по телефону": Козловський не дозволяє білорусу повернутися в Україну
Президент Руха Григорій Козловський розповів про емоції головного тренера Леоніда Кучука, який покинув Україну через особисті причини.
"Станіславович виїхав до Польщі. Він вивіз невістку, яка була вагітна. Він мені щодня телефонує: "Петровичу, я буду вертатись".
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Я кажу: "Нащо тобі повертатися? Мені ще потім думати, що з вами робити". Йому вже під 70 років. Він реально аж плакав по телефону. Кажу: "Станіславовичу, якщо треба буде, то я тобі повідомлю. Мені зараз так легше, ви як тягар будете. Мені ще з вами бавитися? У мене тут купа людей, є чим займатися", – заявив Козловський у коментарі Денисов Time.
Нагадаємо, майже всі легіонери УПЛ евакуювалися з України. Чемпіонат повинен був відновитися 25 лютого, однак днем раніше Росія підло напала на нашу країну, розв'язавши війну.
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