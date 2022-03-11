Полузащитник Руха Фредди Плюман продолжит карьеру в чемпионате Израиля, сообщает официальный сайт львовян.

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27-летний футболист будет выступать на правах аренды за Хапоэль Беер-Шева до конца сезона. К слову, "верблюды" в текущем сезоне ведут борьбу за чемпионство – после 25-ти туров они идут вторыми, отставая от лидера – Маккаби Хайфа – на 4 пункта.

Напомним, Плюман перешел в Рух зимой 2022-го, подписав контракт с "желто-черными" на 1,5 года. Интересно, что в карьере Фредди уже есть опыт выступлений в израильском первенстве – в свое время он защищал цвета Хапоэля (Хадера) и Бейтара (Иерусалим).

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