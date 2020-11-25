Підопічні Володимира Шарана відтепер виступатимуть у новому екіпіруванні.

ФК Олександрія спільно з технічним партнером Nike представила нову ігрову футболку сезону 2020/21. Вона виконана в жовтому фірмовому кольорі клубу, інформує офіційний сайт Олександрії.

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Вартість футболки складає 1499 гривень. Кожен покупець отримає безкоштовну доставку по Україні. Резервного комплекту форми клуб наразі не представив.

До слова, після 10 турів команда Володимира Шарана посідає 6 місце в УПЛ, набравши 14 очок.

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