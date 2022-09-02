Рух – Шахтар – 0:1 – відео переможного гола Коноплі
22:24 - Читать на русском
Рух і Шахтар відкрили програму 3-го туру УПЛ 2022/23 – перемогу відсвяткували "гірники". Дивіться відео голів і огляд поєдинку Рух – Шахтар на Футбол 24.
Михайло Мудрик 35’
Юхим Конопля 79’
35’ Михайло Мудрик
79’ Юхим Конопля
Шахтар мав невелику перевагу в першому таймі, але на 35 хвилині сталось несподіване вилучення Мудрика – Михайло наступив на ахілл Сапузі.
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У другому таймі Шахтар, граючи в меншості, зумів забити переможний гол. Бондар навісив до штрафного, а Конопля замкнув передачу, принісши важку перемогу "гірникам".
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