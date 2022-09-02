Рух – Шахтер – 0:1 – видео победного гола Конопли
22:24 - Читати українською
Рух и Шахтер открыли программу 3-го тура УПЛ 2022/23 – победу отпраздновали "горняки". Смотрите видео голов и обзор поединка Рух – Шахтер на Футбол 24.
Михаил Мудрик 35’
Ефим Конопля 79’
35’ Михаил Мудрик
79’ Ефим Конопля
Шахтер имел небольшое преимущество в первом тайме, но на 35 минуте произошло неожиданное удаление Мудрика – Михаил наступил на ахилл Сапуге.
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Во втором тайме Шахтер, играя в меньшинстве, сумел забить победный гол. Бондарь навесил в штрафную, а Конопля замкнул передачу, принеся тяжелую победу "горнякам".
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