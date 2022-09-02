Рух и Шахтер открыли программу 3-го тура УПЛ 2022/23 – победу отпраздновали "горняки". Смотрите видео голов и обзор поединка Рух – Шахтер на Футбол 24.

Шахтер имел небольшое преимущество в первом тайме, но на 35 минуте произошло неожиданное удаление Мудрика – Михаил наступил на ахилл Сапуге.

Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом и стал лидером УПЛ – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал

Во втором тайме Шахтер, играя в меньшинстве, сумел забить победный гол. Бондарь навесил в штрафную, а Конопля замкнул передачу, принеся тяжелую победу "горнякам".