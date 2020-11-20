Рух – Маріуполь: азовці у день матчу зафіксували спалах COVID-19 – захворіли Маркевич та низка гравців
Маріуполь став черговою жертвою пандемії коронавірусу. Команда залишилася без головного тренера.
Погані новини клуб дізнався у день матчу 11-го туру УПЛ проти львівського Руху. Однак це не завадить команді вже через кілька годин вийти на футбольне поле.
Рух – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
За інформацією Футбол NEWS, позитивні тести здали наставник команди Остап Маркевич та 7 футболістів. Зазначається, що у розпорядженні тренерського штабу достатньо здорових гравців, щоб провести зустріч з Рухом.
"Були симптоми у мене, але зараз самопочуття вже краще. Але краще не виходити до людей. Ми з Рухом сьогодні будемо грати, як і зі Львовом через тиждень. Ми ж говорили, що ми за те, щоб грати. У нас є люди, ми можемо грати", – сказав Маркевич.
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