Погані новини клуб дізнався у день матчу 11-го туру УПЛ проти львівського Руху. Однак це не завадить команді вже через кілька годин вийти на футбольне поле.

Рух – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

За інформацією Футбол NEWS, позитивні тести здали наставник команди Остап Маркевич та 7 футболістів. Зазначається, що у розпорядженні тренерського штабу достатньо здорових гравців, щоб провести зустріч з Рухом.

"Були симптоми у мене, але зараз самопочуття вже краще. Але краще не виходити до людей. Ми з Рухом сьогодні будемо грати, як і зі Львовом через тиждень. Ми ж говорили, що ми за те, щоб грати. У нас є люди, ми можемо грати", – сказав Маркевич.

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