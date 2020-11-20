Рух после подъема в УПЛ не одержал ни одной победы за девять туров, однако в десятом львовянам сама судьба решила помочь. Мариуполь, который в текущем сезоне еще не играл в родных стенах, приехал с семью больными COVID–19 – причем коронавирус подхватил даже главный тренер (недавно Маркевич признался, что не любит маски). У азовцев было достаточно футболистов, поэтому матч состоялся, однако гости потеряли глубину состава и остались без некоторых лидеров – в частности, без Сикана.

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Мариуполь начал встречу несколько активнее. Уже на 7-й минуте Бандуре пришлось вступать в игру, взяв непростой дальний удар Бондаренко. Также гости провели ряд неплохих атак, но в середине первого тайма Рух завладел инициативой и начал конвертировать её в моменты. Так, на 13-й минуте Кудрик вытащил классный выстрел Кондракова с линии штрафной, на 19-й парировал мощный удар со стандарта, а затем едва не привёз гол – Кондраков не смог попасть в пустые ворота после ошибки голкипера на выходе. Мариуполь за этот период сумел огрызнуться выстрелом Очеретько с дистанции в руки Бандуре.

Руд же не сбавлял давления. На 26-й минуте гости заблокировали удар Кондракова с линии штрафной, а на 29-й Мартынюк выстрелил со стандарта – мяч прошел в сантиметрах от левой штанги. На 34-й минуте проснулся Русин, который нанес классный удар низом в угол, но Кудрик парировал. Александр Иванов, подменявший Остапа Маркевича в качестве тренера, в этот период отчаянно просил своих подопечных двигаться побыстрее, ведь львовяне откровенно разрывали азовцев.

Установки подействовали: на 39-й минуте гости заработали стандарт, а Горбунов решился на прямой удар – мяч прошел мимо створа! Впрочем, последнее слово осталось за Рухом. На 41-й минуте Климчук неплохо пробивал с линии штрафной, а на 45-й он же выстрелил с дальней дистанции – в обоих случаях ему немного не хватило точности. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Второй тайм Мариуполь начал с выстрела Танковского метров с 19-ти над перекладиной, а Рух на 50-й минуте ответил ударом Русина с рикошетом – мяч заваливался за шиворот Кудрику, однако Олег в последний момент сумел вытащить "круглого". Еще через две минуты голкипер спокойно взял добивание из-за пределов штрафной после подачи с углового.

Казалось, вот-вот оборона азовцев допустит роковую ошибку. Впрочем, не тут-то было. После динамичного старта второй тайм свалился к позиционной борьбе в выгодном для Мариуполя среднем темпе. До 80-х минут команды обменялись только тремя ударами из-за пределов штрафной, рядом угловых и штрафных, но проблем с ними голкиперы не имели. На поле стало откровенно скучно. Ничего интереснее повреждения Танковского гости на вип-ложе стадиона во Львове в этот отрезок матча не увидели.

Иван Федык понимал, что шанс на первую победу в сезоне тает на глазах, поэтому в эндшпиле встречи бросил в бой нападающего Кухаревича (три гола в молодёжке сборной) и атакующего хава Притулу. Арбитр добавил к основному времени пять минут, Рух пошел на финальный штурм, но серия панических ситуаций в штрафной Мариуполя успеха не принесла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Рух набрал пять очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 13 зачётных баллов, опустился на восьмую строчку.

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