Рух проведе два додаткові спаринги – серед суперників нова команда Мазяра
17:33 - Читать на русском
Рух матиме вкрай інтенсивну підготовку до другої частини сезону.
Команда Івана Федика проведе ще два додаткові спаринги, окрім п'яти анонсованих раніше, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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Перший – 31 січня проти Акжайика. Нещодавно казахський клуб очолив український фахівець Володимир Мазяр. Також буде додатковий матч 4 лютого – суперником Руха стане донецький Олімпік.
Нагадаємо, опонентами львів'ян на турецьких зборах також будуть Раднік, Партизан, брестський Рух і Шериф.
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