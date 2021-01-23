Команда Івана Федика проведе ще два додаткові спаринги, окрім п'яти анонсованих раніше, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Інгулець визначився зі спаринг-партнерами під час зборів у Туреччині

Перший – 31 січня проти Акжайика. Нещодавно казахський клуб очолив український фахівець Володимир Мазяр. Також буде додатковий матч 4 лютого – суперником Руха стане донецький Олімпік.

Нагадаємо, опонентами львів'ян на турецьких зборах також будуть Раднік, Партизан, брестський Рух і Шериф.

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