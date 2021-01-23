Сергій Лавриненко в очікуванні спарингів (другий зліва) / ФК Інгулець

Підопічні Сергія Лавриненка, які вже кілька днів працюють на зборах в турецькій Анталії, визначились зі спаринг-партнерами.

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Загалом, запланово 5 товариських матчів. Суперниками Інгульця стануть команди з Сербії, Північної Македонії, Болгарії та Польщі.

Список спарингів команди з Петрового виглядає наступним чином:

Інгулець – Раднічкі (7-е місце чемпіонату Сербії) – 23 січня

Інгулець – Македонія ГП (3-е місце чемпіонату Північної Македонії) – 27 січня

Інгулець – Арда (4-е місце чемпіонату Болгарії) – 2 лютого

Інгулець – ЦСКА Софія (3-е місце чемпіонату Болгарії) – 5 лютого

Інгулець – Відзев (13-е місце другого дивізіону Польщі) – 10 лютого

Нагадаємо, на зимову паузу команда Лавриненка пішла на 10 сходинці турнірної таблиці УПЛ. Після 13-ти турів Інгулець набрав 11 очок і на 3 пункти випереджає найгіршу команду української першості – СК Дніпро-1.

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