Рух проведет два дополнительных спарринга – среди соперников новая команда Мазяра
17:33 - Читати українською
Рух будет иметь крайне интенсивную подготовку ко второй части сезона.
Команда Ивана Федыка проведет еще два дополнительных спарринга, кроме пяти анонсированных ранее, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Первый – 31 января против Акжайыка. Недавно казахский клуб возглавил украинский специалист Владимир Мазяр. Также будет дополнительный матч 4 февраля – соперником Руха станет донецкий Олимпик.
Напомним, оппонентами львовян на турецких сборах также будут Радник, Партизан, брестский Рух и Шериф.
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