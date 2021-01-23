Рух будет иметь крайне интенсивную подготовку ко второй части сезона.

Команда Ивана Федыка проведет еще два дополнительных спарринга, кроме пяти анонсированных ранее, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Первый – 31 января против Акжайыка. Недавно казахский клуб возглавил украинский специалист Владимир Мазяр. Также будет дополнительный матч 4 февраля – соперником Руха станет донецкий Олимпик.

Напомним, оппонентами львовян на турецких сборах также будут Радник, Партизан, брестский Рух и Шериф.

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