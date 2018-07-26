Рух прокоментував інформацію про ведення переговорів з Ротанем

Спортивний директор винниківського Руха Володимир Лапіцький не підтвердив інформацію про можливий прихід в команду капітана збірної України Руслана Ротаня.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що першоліговий Рух запрошує Руслана Ротаня, який наразі є вільним агентом після відходу з Динамо.

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"На цю тему можу сказати точно, що ніяких пропозицій Руслану Ротаню з приводу його переходу в наш клуб зроблено не було. Переговори з футболістом не ведуться.

Безсумнівно, ми знаємо Руслана як майстра високого класу. З великою повагою ставимося до нього, проте про подальші його плани в кар'єрі, впевнений, крім самого футболіста не знає ніхто", – цитує Лапіцького Footboom.

Нагадаємо, Ротань перейшов у Динамо взимку з чеської Славії. У складі киян провів 10 матчів. Раніше агент гравця повідомив, що Ротань покине Динамо та шукатиме новий клуб.