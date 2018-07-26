toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Рух прокоментував інформацію про ведення переговорів з Ротанем

09:14 654 Читать на русском
Рух прокоментував інформацію про ведення переговорів з Ротанем
Руслан Ротань / фото із соцмереж

Спортивний директор винниківського Руха Володимир Лапіцький не підтвердив інформацію про можливий прихід в команду капітана збірної України Руслана Ротаня.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що першоліговий Рух запрошує Руслана Ротаня, який наразі є вільним агентом після відходу з Динамо.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

"На цю тему можу сказати точно, що ніяких пропозицій Руслану Ротаню з приводу його переходу в наш клуб зроблено не було. Переговори з футболістом не ведуться.

Безсумнівно, ми знаємо Руслана як майстра високого класу. З великою повагою ставимося до нього, проте про подальші його плани в кар'єрі, впевнений, крім самого футболіста не знає ніхто", – цитує Лапіцького Footboom.

Нагадаємо, Ротань перейшов у Динамо взимку з чеської Славії. У складі киян провів 10 матчів. Раніше агент гравця повідомив, що Ротань покине Динамо та шукатиме новий клуб.

Теги
Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Рух Винники Рух Винники Володимир Лапіцький Руслан Ротань Руслан Ротань Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
30
хв
Атлетіко
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук