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Рух прокомментировал информацию о ведении переговоров с Ротанем

09:18 139 Читати українською
Рух прокомментировал информацию о ведении переговоров с Ротанем
Руслан Ротань / фото из соцсетей

Спортивный директор винниковского Руха Владимир Лапицкий не подтвердил информацию о возможном приходе в команду капитана сборной Украины Руслана Ротаня.

Напомним, вчера появилась информация, что перволиговый Рух приглашает Руслана Ротаня, который сейчас является свободным агентом после ухода из Динамо.

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"На эту тему могу сказать точно, что никаких предложений Руслану Ротаню по поводу его перехода в наш клуб сделано не было. Переговоры с футболистом не ведутся.

Несомненно, мы знаем Руслана как мастера высокого класса. С большим уважением относимся к нему, однако о дальнейших его планах в карьере, уверен, кроме самого футболиста не знает никто", – цитирует Лапицкого Footboom.

Напомним, Ротань перешел в Динамо зимой из чешской Славии. В составе киевлян провел 10 матчей. Ранее агент игрока сообщил, что Ротань покинет Динамо и будет искать новый клуб.

Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Главное Рух Винники Рух Винники Владимир Лапицкий Руслан Ротань Руслан Ротань Первая лига
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