Львівський Рух знову прощається з футболістами, яких не потребує тренерський штаб.

"Жовто-чорні" за спільною згодою сторін розірвали угоди з півзахисником Олегом Синицею та бразильським оборонцем Сіднеєм.

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Як повідомляє офіційний сайт Руха, Олег Синиця захищав кольори клубу з липня 2019 року. За цей час хавбек взяв участь у 25-ти поєдинках "жовто-чорних" у Першій лізі та в одному матчі УПЛ. У своєму активі Олег має три асисти. Сідней виступав за Рух із січня минулого року. Бразильський захисник провів 14 матчів та відзначився двома забитими голами.

Зауважимо, львівський новачок УПЛ розташувався на передостанній сходинці у турнірній таблиці. Вже в цю суботу, 17 жовтня, Рух прийматиме Динамо в рамках 6-го туру.

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