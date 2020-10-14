Львовский Рух снова прощается с футболистами, которых не требует тренерский штаб.

"Желто-черные" по обоюдному согласию сторон разорвали соглашения с полузащитником Олегом Синицей и бразильским защитником Сиднеем.

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Как сообщает официальный сайт Руха, Олег Синица защищал цвета клуба с июля 2019 года. За это время хавбек принял участие в 25-ти поединках "желто-черных" в Первой лиге и в одном матче УПЛ. В своем активе Олег имеет три ассиста. Сидней выступал за Рух с января прошлого года. Бразильский защитник провел 14 матчей и отметился двумя забитыми голами.

Заметим, львовский новичок УПЛ расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице. Уже в эту субботу, 17 октября, Рух будет принимать Динамо в рамках 6-го тура.

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