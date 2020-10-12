Нападник підписав угоду з "синьо-золотими левами" терміном на 2 роки та виступатиме під 30-м номером, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Раніше Ернест грав у складі Руха. З "жовто-чорними" 25-річний гравець офіційно розірвав контракт 5 жовтня. До стану Львова ганець приєднався на правах вільного агента.

До слова, у поточному сезоні Ернест провів 3 матчі, не відзначившись забитими голами в УПЛ. У минулому сезоні нападник провів 24 поєдинки у Першій лізі, записавши до свого активу 4 голи та 2 асисти.

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