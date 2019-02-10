Рух подписал двух талантливых бразильцев за рекордные деньги – их привез агент звезды АПЛ

Перволиговый Рух продолжает подписывать новых исполнителей.

Рух объявил о подписании двух бразильских футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

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Новичками команды стали 19-летний фланговый хавбек Габриэль и 18-летний левый защитник Сидней. Сообщается, что футболистов привез агент Ренато Веласко, одним из клиентов которого является форвард Эвертона Ришарлисон.

Рух подписал молодых исполнителей за рекордные для клуба деньги, однако сумма трансфера не сообщается. Оба новичка подписали с Рухом 4-летний контракт.

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