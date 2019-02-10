toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Рух подписал двух талантливых бразильцев за рекордные деньги – их привез агент звезды АПЛ

16:27 40 Читати українською
Рух подписал двух талантливых бразильцев за рекордные деньги – их привез агент звезды АПЛ
Габриэль и Сидней / Фото: ФК Рух

Перволиговый Рух продолжает подписывать новых исполнителей.

Рух объявил о подписании двух бразильских футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Леандро и Сергей Петров стали игроками Руха

Новичками команды стали 19-летний фланговый хавбек Габриэль и 18-летний левый защитник Сидней. Сообщается, что футболистов привез агент Ренато Веласко, одним из клиентов которого является форвард Эвертона Ришарлисон.

Рух подписал молодых исполнителей за рекордные для клуба деньги, однако сумма трансфера не сообщается. Оба новичка подписали с Рухом 4-летний контракт.

Козловский и ФФУ предотвратили договорной матч

Теги
Первая лига Трансферы Рух Винники Рух Винники
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Валенсия
17:15
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук