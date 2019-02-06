Леандро та Сергій Петров стали гравцями Руха

Першоліговий рух підсилився досвідченим хавбеком Леандро Да Сілвою та молодим форвардом Сергієм Петровим.

Рух на офіційному сайті оголосив про підписання 1,5-річного контракту з бразильцем Леандро Да Сілвою. 33-річний гравець відомий своїми виступами у складі Арсенала та кам'янської Сталі. Також бразильце встиг пограти у Росії за Кубань та Луч-Енергію. У новій команді Леандро виступатиме під 31-м номером.

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Окрім цього, до команди приєднався 21-річний форвард Сергій Петров, який також уклав угоду з Рухом, яка розрахована на 3 роки. Петров отримав у новій команді 38-й ігровий номер. Попереднім клубом форварда був ФК Львів.

До слова, білоруський фахівець Леонід Кучук нещодавно був представлений у якості головного тренера Руха.

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