Instagram-сторінка футбольного клубу Красава (російський клуб, який після початку війни в Україні переїхав до Кіпру) повідомила, що Микола Морозюк завершив кар'єру.

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Зазначається, що екс-гравець Динамо тепер стане спортивним директором скандального клубу та відповідатиме за комплектування команди та скаутську роботу.

Нагадаємо, Красава – клуб російського блогера Євгена Савіна. Після засудження війни в Україні він був змушений покинути Росію і відтворив своє дітище на Кіпрі, заявивши його у другий дивізіон.

До слова, останньою командою Морозюка був Чорноморець, до якого він приєднався у січні 2022 року у статусі вільного агента, але так і не зміг дебютувати. За свою кар'єру Микола встиг пограти за Динамо, Оболонь, Металург Донецьк, Кривбас та турецький Різеспор.

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