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Рух офіційно підтвердив коронавірус в трьох гравців

06:00 - Читать на русском
Рух офіційно підтвердив коронавірус в трьох гравців
Гравці Руха / фото ФК Рух

Львівський Рух підтвердив наявність позитивних тестів на коронавірус в клубі.

 

"За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника Руху виявили COVID-19. Ще кілька футболістів "жовто-чорних" – під підозрою.

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Футбольний клуб Рух одразу ж повідомив про це медично-спортивний комітет Української Асоціації футболу, а також проінформував Професіональну футбольну лігу. ФК Рух звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на пізніший термін.

Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19", – йдеться в заяві на офіційному сайті Руха.

До слова, перші матчі після рестарту Першої ліги повинні відбутись вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

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Теги
Перша ліга Рух Рух Рух - Агробізнес коронавірус
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