Рух офіційно підтвердив коронавірус в трьох гравців

Львівський Рух підтвердив наявність позитивних тестів на коронавірус в клубі.

"За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника Руху виявили COVID-19. Ще кілька футболістів "жовто-чорних" – під підозрою.

Президент ПФЛ Макаров прокоментував спалах коронавірусу у складі Руха

Футбольний клуб Рух одразу ж повідомив про це медично-спортивний комітет Української Асоціації футболу, а також проінформував Професіональну футбольну лігу. ФК Рух звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на пізніший термін.

Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19", – йдеться в заяві на офіційному сайті Руха.

До слова, перші матчі після рестарту Першої ліги повинні відбутись вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр