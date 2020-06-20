Рух официально подтвердил коронавирус у трех игроков

Львовский Рух подтвердил наличие положительных тестов на коронавирус в клубе.

"По результатам проведенного ПЦР-тестирование у двух защитников, полузащитника и одного работника Руха обнаружили COVID-19. Еще несколько футболистов "желто-черных" – под подозрением.

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Футбольный клуб Рух сразу же сообщил об этом медико-спортивный комитет Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу. ФК Рух обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги Рух – Агробизнес на более поздний срок.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19", – говорится в заявлении на официальном сайте Руха.

К слову, первые матчи после рестарта Первой лиги должны состояться на следующей неделе. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице первое место, набрав 39 очков.

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