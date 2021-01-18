Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 34-річного захисника Копенгагена та збірної Ісландії Рагнара Сігурдсона.

Рух визначився зі спаринг-партнерами під час зимових зборів

Контракт розрахований на півроку з можливістю пролонгації ще на рік. Ветеран потерпав від постійних травм і в поточному сезоні провів за Копенгаген лише 4 матчі. У Руху він гратиме під 22 номером.

Додамо, що Сігурдсон був одним з ключових гравців збірної Ісландії, яка на Євро-2016 сенсаційно дісталася чвертьфіналу. На клубному рівні центрбек виступав за Гетеборг, Копенгаген, Фулхем, російські Краснодар, Рубін і Ростов.

Вікінги. Збірна Ісландії, якою ви її ще не бачили. Part I