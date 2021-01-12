Львівський Рух, як і більшість команд Прем'єр-ліги, вийшов з відпустки і вже приступив до підготовки до другої частини сезону. Тижневий цикл, який триватиме до 18 січня, підопічні Івана Федика проведуть у Винниках, після чого вирушать до Туреччини.

Рух може підсилитись колишнім захисником Карпат

Як повідомляє видання Meta Ratings, на турецькому зборі футболісти Руха зіграють 5-6 контрольних матчів. Уже погоджено проведення спарингів з Кизил-Жаром з Казахстану (24 січня), боснійським клубом Раднік (27 січня), сербським Партизаном (28 січня) і брестським Рухом (4 лютого). Дата поєдинку з Шерифом ще не визначена, оскільки молдавський чемпіон поки не повідомив, коли точно приїде на турецький етап підготовки.

Нагадаємо, збір футболістів Руха в Туреччині триватиме до 5 лютого.

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