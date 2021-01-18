Рух официально подписал лидера сборной Исландии, который выступал в России и Англии
Рух подорвал зимнее трансферное окно УПЛ громким переходом.
Новичок УПЛ на своем официальном сайте сообщил о подписании 34-летнего защитника Копенгагена и сборной Исландии Рагнара Сигурдсона.
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Контракт рассчитан на полгода с возможностью пролонгации еще на год. Ветеран страдал от постоянных травм и в текущем сезоне провел за Копенгаген только 4 матча. В Рухе он будет играть под 22 номером.
Добавим, что Сигурдсон был одним из ключевых игроков сборной Исландии, которая на Евро-2016 сенсационно добралась до четвертьфинала. На клубном уровне центрбек выступал за Гетеборг, Копенгаген, Фулхэм, российские Краснодар, Рубин и Ростов.
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