Новичок УПЛ на своем официальном сайте сообщил о подписании 34-летнего защитника Копенгагена и сборной Исландии Рагнара Сигурдсона.

Рух определился со спарринг-партнерами во время зимних сборов

Контракт рассчитан на полгода с возможностью пролонгации еще на год. Ветеран страдал от постоянных травм и в текущем сезоне провел за Копенгаген только 4 матча. В Рухе он будет играть под 22 номером.

Добавим, что Сигурдсон был одним из ключевых игроков сборной Исландии, которая на Евро-2016 сенсационно добралась до четвертьфинала. На клубном уровне центрбек выступал за Гетеборг, Копенгаген, Фулхэм, российские Краснодар, Рубин и Ростов.

Викинги. Сборная Исландии, какой вы ее еще не видели. Part I