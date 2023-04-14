После поражения от Зари многие успели списать Динамо с борьбы даже за бронзу, однако говорить об этом было рано. Успех конкурентов "бело-синих" слишком хрупок, а их футбол пока способствует удержанию лидирующих позиций. Особенно это касается Зари – что и подтвердилось безапелляционным поражением в Кривом Роге.

А завтра луганчане встретятся с СК Днепр-1, который пока тоже недалеко убежал. Это открывает большие перспективы для Динамо. Киевляне отстают от подопечных Патрика ван Леувена всего на одно очко, а от команды Александра Кучера – на шесть. В случае осечки конкурентов киевляне ворвутся в прямую борьбу за медали и ЛЧ.

Впрочем, для этого нужно переиграть Рух. Много о нынешних львовянах не сказать – да и не до разговоров им сейчас. "Желто-черные" идут в зоне переходных матчей, не опустившись в зону вылета только благодаря минимальному преимуществу над Металлистом по разнице голов.

Весной после победы над Металлистом случились поражения от Колоса и Шахтера, после чего уволили Леонида Кучука. С приходом Виталия Пономарева результаты не пошли круто вверх – Рух потерпел разгром от Зари и расписал "нули" с Вересом. За последние четыре матча команда не забила ни одного гола, а по показателю ожидаемой угрозы передач львовяне остаются предпоследними в УПЛ.

Стиль "желто-челноков" базируется исключительно на лонгболах под рывки техничным вингерам. Этого мало даже для выживания в чемпионате, не говоря уже о сенсации с Динамо. Киевляне, кстати, лидируют по ожидаемой угрозе, а сегодня еще и возвращается Буяльский.

За время дисквалификации Виталия большинство атакующих метрик гранда обвалилось. И без того слабенький футбол "бело-синих" стал еще более простым в своей организации. Тем не менее, после поражения от Зари произошел определенный перелом в игре столичного коллектива.

Подопечные Мирчи Луческу очень уверенно победили Минай и Львов. Соперники такие себе, однако команда создала приличное количество моментов и продемонстрировала высокую динамику. Киевляне наладили работу на мяче, насколько это было вообще возможно при нынешнем составе – для этого пришлось достать внутренние резервы.

В частности, на позиции левого вингера оказался Шепелев. Старый эксперимент проявил высокую эффективность в УПЛ – Владимир отдал два ассиста и имел больше острых передач, чем у Кабаева за весь сезон. В центре перспективно выглядел Царенко, который тоже имеет голевой пас. В атаке круто проявил себя Ванат, который отметился двумя голами, да и Рамирес смог отличиться со Львовом.

Впрочем, даже на фоне таких соперников Динамо оставалось крайне нестабильным. Особенно тяжело было с Минаем, ведь закарпатцы довольно качественно прессинговали "бело-синих" – Нещерет и защитники вынуждены были выносить мячи, а под конец встречи вообще начались нервы. Именно поэтому списывать Рух до стартового свистка не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шапаренко, Бущан, Леднев (Динамо)

Дисквалифицированные: Эдсон Фернандо, Сапуга, Слюбык (все – Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Панькив – Роман, Холод, Дидык, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Карабин

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Царенко – Бенито, Буяльский, Шепелев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Даже в оптимальном составе Рух выглядит не сильнее нынешнего Львова, а с организацией игры Миная он уже точно не способен тягаться. Сейчас же Виталий Пономарев не может рассчитывать сразу на нескольких ведущих исполнителей. При таком раскладе надеяться на сенсацию очень трудно.

"Желто-черным" могут помочь ошибки столичных защитников, а в частности – проблемы Дячука при игре в пас. Да и вообще киевляне нестабильны. Тем не менее, в предыдущих турах подопечные Мирчи Луческу доказали, что даже с кучей проблем они сильнее аутсайдеров. Именно поэтому мы ставим на победу Динамо.

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