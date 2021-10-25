Рух – Зоря: змінилось місце проведення матчу Кубка України
21:59 - Читать на русском
Львівський Рух оголосив про зміну місця проведення матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Зорі.
Поєдинок між Рухом та Зорею буде проведений на стадіоні Скіф у Львові, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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Зазначається, що усі види абонементів, які були придбані раніше, будуть дійсними і на цю зустріч. Слід додати, що Рух проводить свої домашні матчі на Арені Львів.
До слова, гра Рух – Зоря у рамках 1/8 фіналу Кубка України відбудеться 28 жовтня, початок о 17:00.
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