Поєдинок між Рухом та Зорею буде проведений на стадіоні Скіф у Львові, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Зазначається, що усі види абонементів, які були придбані раніше, будуть дійсними і на цю зустріч. Слід додати, що Рух проводить свої домашні матчі на Арені Львів.

До слова, гра Рух – Зоря у рамках 1/8 фіналу Кубка України відбудеться 28 жовтня, початок о 17:00.

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