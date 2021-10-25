Нова хвиля пандемії вплинула і на проведення кубкових матчів.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України ЛНЗ – СК Дніпро-1, який був запланований на 28 жовтня, перенесено, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Кубок України: УАФ визначила дати та час початку матчів 1/8 фіналу

Таке рішення у федерації були змушені ухвалити через низку захворювань на COVID-19 у таборі черкаської команди. Матч буде проведено у листопаді-грудні. Усі інші зустрічі відбудуться згідно розкладу.

Нагадаємо, вже з 1/8 фіналу КУ до змагань долучаються Динамо та Шахтар.

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