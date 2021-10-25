Рух – Заря: изменилось место проведения матча Кубка Украины
22:02 - Читати українською
Львовский Рух объявил об изменении места проведения матча 1/8 финала Кубка Украины против Зари.
Поединок между Рухом и Зарей будет проведен на стадионе Скиф во Львове, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Отмечается, что все виды абонементов, которые были приобретены ранее, будут действительны и на эту встречу. Следует добавить, что Рух проводит свои домашние матчи на Арене Львов.
К слову, игра Рух – Заря в рамках 1/8 финала Кубка Украины состоится 28 октября, начало в 17:00.
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