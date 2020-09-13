Львівський Рух вже розпочав продаж квитків на домашні поєдинки УПЛ проти Шахтаря та Колоса.

Обидва поєдинки команда проведе на Арені Львів, а на стадіон зможуть потрапити лише 25% уболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що поєдинок проти Колоса запланований на 20 вересня, а із Шахтарем – вже за три дні. Матч із "гірниками" мав відбутись цього вікенду, проте в Руха був зафіксований спалах коронавірусу.

Додамо, що дебют Руха в УПЛ явно не вдався – команда в першому турі була розбита Ворсклою (2:5).

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