Рух у рамках 30-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Рух починав цей сезон із п'яти поспіль перемог, після чого результати стали регресувати до середнього – і все одно команда пішла на зимові канікули п'ятою. На жаль, далі львів'ян спіткали важкі кадрові втрати. Сапуга порвав хрести, а два тижні тому Климчук зазнав пошкодження й вилетів до кінця сезону. А ще команду покинули Довгий, Едсон і Соломон-Отабор.

Віталію Пономарьову довелося ще сильніше омолодити склад (а Рух і без того був найбільш юним колективом УПЛ). Тим не менш, результати не погіршились – навіть навпаки! "Жовто-чорні" після старту весняної частини сезону розписали нічию з Поліссям (1:1), а потім прибили Колос (1:0), СК Дніпро-1 (1:0) та Металіст 1925 (4:1). Причому харків'янам забили 4 голи за 17 хвилин першого тайму.

Не всі матчі виглядали ідеально чи переможно. Десь була рівна гра, а десь допомагала відсутність системи фіксації голів і 4 тривоги за матч. Втім, у таблиці очікуваних очок Рух має йти навіть четвертим, а не п'ятим – тож не слід говорити про якусь випадковість. Львів'яни впевнено йдуть по дистанції, виглядаючи однією з найцікавіших команд УПЛ.

Того ж не можна сказати про ЛНЗ. Основне завдання – збереження прописки в УПЛ – черкасці де-факто виконали. Важко повірити, що підопічні Олега Дулуба розбазарять 8-очковий відрив від зони перехідних матчів, впавши з 9-ї позиції. Керівництво взимку задумалось над левел-апом, видавши взимку наймасштабнішу трансферну кампанію й набравши вагон справді цікавих легіонерів.

Результат виявився неоднозначним. З одного боку, ЛНЗ переміг Полісся (1:0) й демонстрував шалене домінування над СК Дніпро-1 (хоч і зіграв внічию 1:1). З іншого, черкасці не змогли здолати Металіст 1925 (1:1) і абсолютно по ділу згоріли Минаю вдома (1:2). Помітно, що новачок УПЛ забивав не більше одного гола за тур.

Що найбільш прикро, поки що футбол ЛНЗ виглядає зовсім ніяким. Матчі "насінневого заводу" в кращому випадки виглядали нічийними за духом. Олегу Дулубу поки що не вдається зробити якісний прорив – він є топовим антикризовим коучем, а от конвертувати шикарні кадрові можливості в ефектну гру йому ще не доводилось. Звідси й труднощі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга, Климчук – Саліху (під питанням)

Дискваліфіковані: Роман – Рибалка

Орієнтовні склади на матч Рух – ЛНЗ

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Лях – Підгурський – Квасниця, Пастух, Притула, Плюмен – Карабін

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравський, Ковальов, Каплієнко – Бойко, Бар – Шестаков, Яшарі, Пасіч – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

ЛНЗ прямо зараз демонструє таку гру, що практично в кожному матчі можна прогнозувати нічию або якусь поразку з різницею в 1 гол. Занадто сиро виглядають черкасці. Хоча з тим же СК Дніпро-1 команда демонструвала дуже серйозну агресію.

Але навіть тоді перемогти не вдалося. Рух же, як мінімум, не слабший. Підопічні Віталія Пономарьова досить якісно виглядають у позиційному наступі, а їхні результати підштовхують до ставки на перемогу. Втім, варто не забувати про помилки в захисті та вразливість у перехідних фазах – а команди Олега Дулуба в цьому плані завжди були сильними.

Рух вестиме гру, але від конкретного прогнозу на результат ми втримаємось. Впевнено можна очікувати тільки на низьку кількість голів – враховуючи попередні матчі обох колективів, тотал менше 2,5 здається цілком ймовірним.

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