Рух в рамках 30-го тура УПЛ 2023/24 сыграет с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Рух начинал этот сезон с пяти подряд побед, после чего результаты стали регрессировать до среднего – и все равно команда ушла на зимние каникулы пятой. К сожалению, дальше львовян постигли тяжелые кадровые потери. Сапуга порвал кресты, а две недели назад Климчук получил повреждение и вылетел до конца сезона. А еще команду покинули Довгий, Эдсон и Соломон-Отабор.

Виталию Пономареву пришлось еще сильнее омолодить состав (а Рух и без того был наиболее юным коллективом УПЛ). Тем не менее, результаты не ухудшились – даже наоборот! "Желто-черные" после старта весенней части сезона расписали ничью с Полесьем (1:1), а затем прибили Колос (1:0), СК Днепр-1 (1:0) и Металлист 1925 (4:1). Причем харьковчанам забили 4 гола за 17 минут первого тайма.

Не все матчи выглядели идеально или победно. Где-то была равная игра, а где-то помогало отсутствие системы фиксации голов и 4 тревоги за матч. Впрочем, в таблице ожидаемых очков Рух должен идти даже четвертым, а не пятым – поэтому не следует говорить о какой-то случайности. Львовяне уверенно идут по дистанции, выглядя одной из самых интересных команд УПЛ.

Того же нельзя сказать о ЛНЗ. Основную задачу – сохранения прописки в УПЛ – черкасцы де-факто выполнили. Трудно поверить, что подопечные Олега Дулуба разбазарят 8-очковый отрыв от зоны переходных матчей, упав с 9-й позиции. Руководство зимой задумалось над левел-апом, выдав зимой масштабную трансферную кампанию и набрав вагон действительно интересных легионеров.

Результат оказался неоднозначным. С одной стороны, ЛНЗ победил Полесье (1:0) и демонстрировал безумное доминирование над СК Днепр-1 (хоть и сыграл вничью 1:1). С другой, черкасцы не смогли одолеть Металлист 1925 (1:1) и совершенно по делу сгорели Минаю дома (1:2). Заметно, что новичок УПЛ забивал не более одного гола за тур.

Что наиболее обидно, пока что футбол ЛНЗ выглядит совсем никаким. Матчи "семенного завода" в лучшем случаи выглядели ничейными по духу. Олегу Дулубу пока не удается сделать качественный прорыв – он является топовым антикризисным коучем, а вот конвертировать шикарные кадровые возможности в эффектную игру ему еще не приходилось. Отсюда и трудности.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга, Климчук – Салиху (под вопросом)

Дисквалифицированы: Роман – Рыбалка

Ориентировочные составы на матч Рух – ЛНЗ

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Лях – Пидгурский – Квасница, Пастух, Притула, Плюмен – Карабин

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов, Муравский, Ковалев, Каплиенко – Бойко, Бар – Шестаков, Яшари, Пасич – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

ЛНЗ прямо сейчас демонстрирует такую игру, что практически в каждом матче можно прогнозировать ничью или какое-то поражение с разницей в 1 гол. Слишком сыро выглядят черкасцы. Хотя с тем же СК Днепр-1 команда демонстрировала очень серьезную агрессию.

Но даже тогда победить не удалось. Рух же, как минимум, не слабее. Подопечные Виталия Пономарева достаточно качественно выглядят в позиционном наступлении, а их результаты подталкивают к ставке на победу. Впрочем, не стоит забывать об ошибках в защите и уязвимости в переходных фазах – а команды Олега Дулуба в этом плане всегда были сильными.

Рух будет вести игру, но от конкретного прогноза на результат мы воздержимся. Уверенно можно ожидать только на низкое количество голов – учитывая предыдущие матчи обоих коллективов, тотал меньше 2,5 кажется вполне вероятным.

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