Футбольний рік в Україні добігає свого кінця. Честь закрити першу половину сезону випала Львову, де Рух прийме Чорноморець – і ця зустріч дуже важлива для обох команд.

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Львів'яни у випадку перемоги покинуть зону перехідних матчів за виживання й зазимують на 12-й позиції в турнірній таблиці. Одесити ж тримаються передостанніми, у зоні прямого вильоту, причому до весни покинути четвірку аутсайдерів вже не вдасться – втім, звитяга над "жовто-чорними" поміняє Рух і Чорноморець місцями. Обидві команди розділяють всього три залікових бали.

Підопічним Леоніда Кучука мало б бути прикро через такий стан справ. Вони, звісно, не демонстрували феєричного футболу, однак за очікуваними показниками награли на десяту сходинку – і це при двох матчах у запасі. Команда недобрала аж 4,4 очки, хоча інша статистика у рухівців доволі рівна. Зокрема, у "жовто-чорних" пристойні темп єдиноборств та інтенсивність пресингу, а гострота допущених по воротах львів'ян ударів є однією з найнижчих в УПЛ (менша тільки у Миная).

На жаль, Рух потужно виглядає лишень за одного конкретного малюнку гри – коли є простір для контратак. В усіх інших режимах (наприклад, розкриття низького оборонного блоку) починаються серйозні проблеми. Як наслідок, в останніх п'яти турах колектив посипався, здобувши всього одну перемогу при трьох нічиїх.

Розділити очки довелося з Металістом 1925, Минаєм і Олександрією, а Львову взагалі поступились – хоча в половині випадків ініціативою володів Рух. Список кривдників, м'яко кажучи, не вражає. Можливо, сьогодні буде легше, адже Чорноморцю треба йти вперед, а його тактична модель сприяє відкритій грі.

"Моряки" у першому колі чемпіонату запам'ятались агресивним персональним пресингом. Його середня інтенсивність невисока, однак на окремих відрізках підопічним Романа Григорчука вдається нормально так притиснути своїх суперників. Усі українські тренери, яких просили назвати найцікавіші в тактичному плані колективи УПЛ, відзначали Чорноморець за його гру без м'яча.

Втім, до пресингу підлаштовуються, а от слабенька гра в обороні не дозволяє команді відірватись від дна. "Моряки" йдуть п'ятою за кількістю очікуваних пропущених голів (19,43), і майже всі вони конвертувались у реальні (20). І це при тому, що середня гострота ударів по воротах одеситів є однією з найнижчих у чемпіонаті. Чорноморець занадто багато привозить сам собі (чого лише гра Джеймса коштує), та і голкіпер не рятує.

В атаці все теж досить сумно. "Моряки" за 14 матчів награли лишень на 13,81 очікуваних голів, що в принципі відповідає рівню аутсайдерів – а забили всього 8. Тим не менш, перед недавньою поразкою Кривбасу підопічні Романа Григорчука змогли набрати 7 очок у трьох турах, а в ряді інших поєдинків проти сильних колективів Чорноморець виглядав навіть краще (наприклад, одесити начисто перегравали Ворсклу). Чорноморець небезнадійний, тож зараз важливо не відпускати конкурентів у відрив.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Климчук – Джеймс

Орієнтовні склади на матч Рух – Чорноморець

Рух: Ледвій – Роман, Холод, Слюбик, Мисик – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Карабін

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Білий, Петько, Путря – Войтіховський, Політило, Бобко – Бадібанга, Гладкий, Брагару

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери виставили високі коефіцієнти на обидві команди. Вони не впевнені у переможці, але невеличку перевагу контори все ж надають Руху. Ми приєднаємось до їх прогнозу.

Львів'яни і в обороні краще себе почувають, і в атаці значно цікавіші. Сьогодні ж ще й буде шанс зіграти від простору, адже Чорноморець полюбляє вмикати високий пресинг і працювати на перехідних фазах. При цьому "Морякам" критично бракує якості виконання при завершенні атак.

Суперники більш-менш рівні, тож результат може виявитись будь-яким. Це ж УПЛ. Тим не менш, Рух здається значно рівнішим. Ставимо на перемогу підопічних Леоніда Кучука.

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