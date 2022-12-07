Футбольный год в Украине подходит к своему концу. Честь закрыть первую половину сезона выпала Львову, где Рух примет Черноморец – и эта встреча очень важна для обеих команд.

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Львовяне в случае победы покинут зону переходных матчей за выживание и зазимують на 12-й позиции в турнирной таблице. Одесситы же держатся предпоследними, в зоне прямого вылета, причем до весны покинуть четверку аутсайдеров уже не удастся – впрочем, победа над "желто-черными" поменяет Рух и Черноморец местами. Обе команды разделяют всего три зачетных балла.

Подопечным Леонида Кучука должно быть обидно из-за такого положения дел. Они, конечно, не демонстрировали феерического футбола, однако по ожидаемым показателям наиграли на десятую строчку – и это при двух матчах в запасе. Команда недобрала аж 4,4 очка, хотя другая статистика у руховцев довольно ровная. В частности, у "желто-черных" приличные темп единоборств и интенсивность прессинга, а острота допущенных по воротам львовян ударов является одной из самых низких в УПЛ (меньше только у Миная).

К сожалению, Рух мощно выглядит только при одном конкретном рисунке игры – когда есть пространство для контратак. Во всех других режимах (например, раскрытие низкого оборонительного блока) начинаются серьезные проблемы. Как следствие, в последних пяти турах коллектив посыпался, одержав всего одну победу при трех ничьих.

Разделить очки пришлось с Металлистом 1925, Минаем и Александрией, а Львову вообще уступили – хотя в половине случаев инициативой владел Рух. Список обидчиков, мягко говоря, не впечатляет. Возможно, сегодня будет легче, ведь Черноморцу надо идти вперед, а его тактическая модель способствует открытой игре.

"Моряки" в первом круге чемпионата запомнились агрессивным персональным прессингом. Его средняя интенсивность невысокая, однако на отдельных отрезках подопечным Романа Григорчука удается нормально так прижать своих соперников. Все украинские тренеры, которых просили назвать самые интересные в тактическом плане коллективы УПЛ, отмечали Черноморец за его игру без мяча.

Впрочем, к прессингу подстраиваются, а вот слабая игра в обороне не позволяет команде оторваться от дна. "Моряки" идут пятыми по количеству ожидаемых пропущенных голов (19,43), и почти все они конвертировались в реальные (20). И это при том, что средняя острота ударов по воротам одесситов является одной из самых низких в чемпионате. Черноморец слишком много привозит сам себе (чего только игра Джеймса стоит), да и голкипер не спасает.

В атаке все тоже довольно печально. "Моряки" за 14 матчей наиграли всего на 13,81 ожидаемых голов, что в принципе соответствует уровню аутсайдеров – а забили всего 8. Тем не менее, перед недавним поражением Кривбассу подопечные Романа Григорчука смогли набрать 7 очков в трех турах, а в ряде других поединков против сильных коллективов Черноморец выглядел даже лучше (например, одесситы вчистую переигрывали Ворсклу). Черноморец небезнадежен, поэтому сейчас важно не отпускать конкурентов в отрыв.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Климчук – Джеймс

Ориентировочные составы на матч Рух – Черноморец

Рух: Ледвий – Роман, Холод, Слюбык, Мысык – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Карабин

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Белый, Петько, Путря – Войтиховский, Политыло, Бобко – Бадибанга, Гладкий, Брагару

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры выставили высокие коэффициенты на обе команды. Они не уверены в победителе, но небольшое преимущество конторы все же предоставляют Руху. Мы присоединимся к их прогнозу.

Львовяне и в обороне лучше себя чувствуют, и в атаке значительно интереснее. Сегодня же еще и будет шанс сыграть от пространства, ведь Черноморец любит включать высокий прессинг и работать на переходных фазах. При этом "Морякам" критически не хватает качества исполнения при завершении атак.

Соперники более-менее равные, поэтому результат может оказаться любым. Это же УПЛ. Тем не менее, Рух кажется значительно более ровным. Ставим на победу подопечных Леонида Кучука.

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