Рудько заявив про бажання повернутись в Динамо

Голкіпер кіпрського Пафоса Артур Рудько розповів про плани повернутись в київське Динамо у майбутньому.

"Повернутися в Динамо? Я б подумав, але швидше за все, повернувся б, чого лукавити. Перебуваючи в Динамо, я не збирався бути другим, і, може, навіть погодився бути як Пінто в Барселоні. Але такі питання треба задавати, коли є вже варіант.

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А так міркувати можна довго, різні причини у кожного. Хочу повернутися до Києва, але не сидіти там на "банці", просто отримуючи свої гроші, тому що перебуваю в Динамо. Пограти в іншому українському клубі? Це певною мірою повернення назад.

Я не скажу, що Кіпр – топ-чемпіонат. Я просто кудись поїхав, щоб грати, щоб мене помітили, і я зміг перейти далі. Ідеальний момент – завершення кар'єри в Києві. Але на поточний момент це звучить смішно", – поділився Рудько в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Рудько є вихованцем київського клубу. За основну команду Динамо голкіпер виступав з 2015 по 2019 роки, після чого перебрався до кіпрського Пафоса.

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