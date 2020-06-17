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Рудько заявил о желании вернуться в Динамо

10:58 57 Читати українською
Рудько заявил о желании вернуться в Динамо
Артур Рудько / фото ФК Пафос

Голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько рассказал про планы вернуться в киевское Динамо в будущем.

"Вернуться в Динамо? Я бы подумал, но скорее всего, вернулся бы, чего лукавить. Находясь в Динамо, я не собирался быть вторым, и, может, даже согласился быть как Пинто в Барселоне. Но такие вопросы надо задавать, когда есть уже вариант.

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А так рассуждать можно долго, разные причины у каждого. Хочу вернуться в Киев, но не сидеть там на "банке", просто получая свои деньги, потому что нахожусь в Динамо. Поиграть в другом украинском клубе? Это в определенной степени возвращение назад.

Я не скажу, что Кипр – топ-чемпионат. Я просто куда-то уехал, чтобы играть, чтобы меня заметили, и я смог перейти дальше. Идеальный момент – завершение карьеры в Киеве. Но на текущий момент это звучит смешно", – поделился Рудько в интервью Sportarena.

Напомним, Рудько является воспитанником киевского клуба. За основную команду Динамо голкипер выступал с 2015 по 2019 годы, после чего перебрался в кипрского Пафоса.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Пафос Пафос Мир Артур Рудько Артур Рудько
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