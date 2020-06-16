Рудько пригадав конфлікт з Мораєсом – справа ледь не дійшла до бійки

Колишній голкіпер Динамо Артур Рудько розповів про конфлікт з Жуніором Мораєсом, який ледь не переріс у бійку.

"Які бійки в Динамо? Може хтось комусь по пиці і дав. Свідком таких інцидентів не ставав. Напевно вони були – чоловічий колектив, розлютилися, "поговорили", на наступний день всі ходять – обіймаються.

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У мене один конфлікт був з Мораєсом. Іницидент трапився на тренуванні під час ударів по воротах. Його "двійка" була, він пробив і вже йшов. Була наступна "двійка", Макс Коваль у воротах стояв.

А у мене на той момент такий стан був, що заводився легко. Якраз день такий видався. Макс чекає удару з протилежного боку, а Мораєс добиває, і м'яч поруч з головою Коваля пролетів. Я щось крикнув йому, він у відповідь – і все. Не розібралися в ситуації, словесна суперечка, далі справа не зайшла.

Можливості тоді не було, вже тренери почали нервувати. Думав, зроблю все розумно: зайду після тренування, особисто поговорю, вирішу конфлікт. Але в номері його не виявилося. А на наступний день він уже охолов, підійшов та вибачився", – поділився Рудько в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Рудько та Мораєс виступали у складі київського Динамо з 2015 по 2018 роки, після чого форвард перебрався до Шахтаря. Додамо, що голкіпер вже через рік став гравцем кіпрського Пафоса.

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