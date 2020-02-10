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Рудько визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Кіпру

13:07 396 Читать на русском
Рудько визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Кіпру
Артур Рудько / фото з відкритих джерел

Голкіпер кіпрського Пафоса Артур Рудько зробив чималий вклад у перемогу своєї команди в матчі 19-го туру місцевого чемпіонату.

Артур Рудько отримав відзнаку найкращому гравцю поєдинку за свій виступ проти кіпрського АЕЛа, повідомляє агент гравця Олександр Панков у своєму Instagram.

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Голкіпер зберіг свої ворота в недоторканності, здійснивши при цьому кілька непоганих сейвів. Додамо, що Пафос здобув переконливу перемогу (2:0) у матчі.

Таким чином, Пафос Рудька набрав 20 очок та піднявся на 9 місце, АЕЛ з 26 пунктами лишився шостим.

Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона Англії

blog_ava
Інтер – Мілан – 4:2 – відео голів та огляд матчу
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